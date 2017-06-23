В прокат вышел фильм Павла Чухрая «Холодное танго». После десятилетнего молчания классик российского кино снял военную драму про любовь. О новой картине и взгляде на современное кино режиссер рассказал корреспонденту «Известий».

— Как давно вы задумали снять фильм о недавней советской истории, жизни в послевоенной Литве? Роман Эфраима Севелы «Продай твою мать» дал первый толчок или были другие глубинные причины?

— Роман понравился мне поворотами сюжета, драматизмом, человеческими характерами, судьбами. Там показана атмосфера военного и послевоенного времени, препятствия, которые преодолевают герои, чтобы сохранить любовь и верность принципам. Об этом наше «Холодное танго». Герои — он и она — познакомились еще в детстве, полюбили друг друга и были разведены обстоятельствами военного лихолетья, разным пониманием жизненных ценностей, национальными предрассудками. Их борьба за свою любовь, непростые, часто ошибочные поступки, компромиссы, зачастую ведущие к преступлению... Вот остросюжетная коллизия, которая меня интересовала, когда я писал сценарий и снимал фильм.

— Почему свою задумку вы осуществили именно в наши дни? Что вы хотели сказать своим фильмом нам, сегодняшним?

— Сегодня нас всех беспокоит страшная агрессия, которую мы ощущаем в мире: терроризм, уносящий жизни невиновных, противостояние культур и религий, обострение национальных, социальных, политических противоречий. В середине прошлого века было нечто похожее — война, геноцид народов. И в той атмосфере героям нашего фильма нужно было сохранить свою любовь, совесть и в конечном счете — жизнь.

Конечно, я рассказываю частную, почти камерную историю, в ней всего два главных героя, но обстоятельства, возникающие на пути персонажей, очень важны. Если люди разных национальностей, разных культур не научатся слышать и понимать друг друга, они не договорятся и сегодня. Об этом фильм. Среди героев нет ни правых, ни виноватых, я их всех люблю или сочувствую им, а если не сочувствую, то хотя бы понимаю, как трудно оставаться человеком, быть добрым, не делать подлостей, зла. Это тяжело во все времена.

— Тему сложных межнациональных отношений наши кинематографисты поднимают очень осторожно, а вы решились на очень эмоциональное высказывание.

— Для меня лично это был уже отчасти знакомый материал. Прежде я снял документальную картину «Дети из бездны», которую предложил мне сделать Стивен Спилберг и сам стал ее продюсером. Благодарен ему за эту возможность, хотя материал был тяжелейший: мы собирали интервью пожилых людей, которым в военные годы было 5–7 лет. Рассказы выживших во времена холокоста и старые редкие документальные съемки тех страшных событий были настолько психологически тяжелыми, что я, закончив фильм, решил: больше никогда не притронусь к этой теме.

Однако произведение Ефима Севелы, положенное в основу «Холодного танго», отличается от той картины. Да, в нем затрагивается тема холокоста, но она не центральная. Фильм намного шире, он поднимает проблемы военного и послевоенного периода. Я пытаюсь разобраться, как в общем-то неплохие люди в трудных обстоятельствах становились орудием зла и политических преступлений. В «Холодном танго» мы рассказываем пронзительную историю любви. Герои — как Ромео и Джульетта, только разъединенные враждой и противоречиями иного рода: национальными, культурными, политическими.

— Похоже, «Холодное танго» завершает вашу кинотрилогию о сталинской эпохе — «Вор», «Водитель для Веры», «Холодное танго». На ваш взгляд, фильмы-драмы лучше передают человеческие характеры и рассказывают о времени?

— Есть такое понятие — драматургия. Оно не случайно включает в себя слово «драма». Для человечества всегда было важно в экстремальных обстоятельствах и непримиримых столкновениях искать правду, мечту, любовь. Сопереживая героям, человек — читатель, зритель — проигрывает на себе различные непростые ситуации, психологически ставит себя на место героев и решает важные моральные вопросы, которые просто так он бы не стал решать или решил неверно. Это очень важная сторона искусства и, более того, на мой взгляд, главная задача культуры. Конечно, я за разнообразие жанров, но свое место я вижу в драматических формах.

— У вас есть свой особый подход к выбору исполнителей? Долго ли утверждали главных актеров «Холодного танго» Юлию Пересильд и Риналя Мухаметова?

— Процесс кастинга в кино всегда очень ответственен для режиссера. Наша героиня — прибалтка, актрису искали в Прибалтике, Польше, России. Приглашали самых разных актеров, но долго не могли сделать окончательный выбор. Юлию Пересильд я знал тогда только по картине «Край» Алексея Учителя, в других работах не видел. Но там она мне запомнилась. А когда она прочитала сценарий и мы сделали первые актерские пробы, у меня не оставалось сомнений. Нечто похожее было и с ее партнером по фильму, молодым актером Риналем Мухаметовым.

Как ищут актеров? Очень сложно сказать. Я всегда шучу, что это как выбирать жену — кто-то выбирает по расчету, кто-то по внешности, кто-то по любви, то есть интуитивно. Ведь у тебя сложился образ персонажа, его внешний облик, а потом оказывается, что такого человека в жизни нет. Но есть другие — талантливые, хотя и не похожие. И надо увидеть в живом человеке, в артисте то главное, что позволит ему донести твои мысли и чувства, найти того, кому зритель поверит в предложенных тобою обстоятельствах сюжета.

— «Кинотавр-2017» открыли премьерой «Холодного танго», вручили вам «Приз за честь, достоинство и преданность кинематографу». А потом вы смотрели конкурсное кино, которое в последнее время помолодело. Как вам новое поколение режиссеров, кого можете выделить?

— В новом поколении есть немало хороших режиссеров. И то, что мне удалось посмотреть на фестивале, вызывает оптимизм. Там было несколько очень талантливых и серьезных картин. Несколько — это уже немало. Замечательный фильм Бориса Хлебникова, получивший главный приз, «Теснота» Кантемира Балагова, «Заложники» Резо Гигинеишвили… Эти фильмы создали молодые одаренные авторы, которые на современном киноязыке говорят об очень важных сегодня проблемах. Это серьезное кино, которое в реалиях нашего проката, скорее всего, не так много зрителей увидит.

— При этом сегодня в кинематографе много безвкусицы, отсутствия стиля, и всё это оправдывается поиском новых форм.

— Новые формы, поиски не всегда бывают успешны, но это живой необходимый процесс. Искусство губят не они, а конъюнктура, циничный расчет, подделка под искусство. В американском кино — одна конъюнктура, у нас другая. Конъюнктура развращает и художника, и зрителя, уводит их от искренних чувств, от вопросов человеческого духа, от насущных проблем сегодняшней жизни. В результате зритель не хочет «расстраивать» себя сегодняшней правдой, предпочитает видеть на экране успокоительную сказку, ласкающий самолюбие, миф о себе самом.

— «Что нужно российскому кинематографу для счастья?» — задавались вопросом на «Кинотавре». А вы как считаете?

— Российскому кино нужны конструктивно действующие законы, отсутствие коррупции, возможность создать достойную нашей страны киноиндустрию. И чтобы деньги на кино давали не штучно — «тому, кто нравится». Необходимо создать механизмы, не зависящие от вкусов и узких целей чиновников.

Справка «Известий»

Павел Чухрай закончил операторский и режиссерский факультеты ВГИКа. Его дебютом в большом кино стал фильм «Ты иногда вспоминай» (1977). Широкую известность режиссеру принес фильм «Вор», вошедший в тройку самых кассовых фильмов России и номинированный на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Также в фильмографии режиссера — картины «Водитель для Веры», «Русская игра», «Ключ» и др.