Бизнесмена, посадившего работника на цепь, оставили на свободе
Суд Хакасии приговорил к одному году ограничения свободы бизнесмена, который посадил на цепь своего работника. Таким образом, он не сможет год покидать пределы Саяногорска.
Отметим, что в отношении мужчины было заведено дело «Незаконное лишение свободы», наказание по которому — до двух лет тюрьмы. Однако в суде посчитали смягчающим обстоятельством то, что у предпринимателя имеется иждивенец. Кроме того, здоровью самого работника не было нанесено никакого вреда, передает ИА FlashSiberia.
После приговора осужденный передал потерпевшему 5 тыс. рублей в качестве компенсации.
Об инциденте стало известно в мае, когда местный житель пришел в отделение полиции с цепью на шее. Он рассказал, что работодатель приковал его к машине во дворе дома. В неволе он был вынужден делать самую тяжелую работу. Однако ему удалось разрубить цепь топором и сбежать. Ошейник же снимали сотрудники МЧС, используя для этого спецсредства.