Суд Хакасии приговорил к одному году ограничения свободы бизнесмена, который посадил на цепь своего работника. Таким образом, он не сможет год покидать пределы Саяногорска.

Отметим, что в отношении мужчины было заведено дело «Незаконное лишение свободы», наказание по которому — до двух лет тюрьмы. Однако в суде посчитали смягчающим обстоятельством то, что у предпринимателя имеется иждивенец. Кроме того, здоровью самого работника не было нанесено никакого вреда, передает ИА FlashSiberia.

После приговора осужденный передал потерпевшему 5 тыс. рублей в качестве компенсации.