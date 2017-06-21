На полях саммита G20, который пройдет в июле в немецком Гамбурге, состоится встреча президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Южной Кореи.

Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, договоренность о встрече с Эммануэлем Макроном была достигнута во время переговоров в Париже. Также прорабатывается возможность встречи с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Не исключено, что на полях саммита «двадцатки» Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что каких-либо конкретных договоренностей о встрече нет. Тем не менее президенты России и США принимают участие в саммите и «так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме».