На митинг возле Верховной рады вышли сотни депутатов с требованием принять новый закон о выборах. Представители политических сил призывают отменить мажоритарную избирательную систему и снизить проходной барьер для партий до 3%.

В митинге принимают участие около 300 депутатов из партий «Объединение «Самопомощь», националистической партии «Свобода» и др. Как сообщает «РИА Новости», члены партий выступают за запрет политической рекламы на телевидении и требуют ввести механизм отставки президента в порядке импичмента.

Также, политики предлагают ввести систему открыты списков и обновить состав Центральной избирательной комиссии.

Обстановка у здания рады спокойная, полиция охраняет территорию.