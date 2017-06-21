Тренажерный комплекс для подготовки экипажей сверхманевренных самолетов Су-30СМ планируется оборудовать на базе Курского авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) до конца 2017 года. За полгода летчики пройдут курс подготовки, рассчитанный на 25 часов.

Как сообщает KurskCity.ru, в настоящее время в частях объединения военно-воздушных сил (ВВС) войск противовоздушной обороны (ПВО) округа функционируют 20 комплексов. В частности, это комплексы самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Су-34, развернутые в авиационных частях ЗВО, дислоцированных в Курской, Тверской, Мурманской, Псковской и Воронежской областях.

Су-30СМ — сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++ для завоевания превосходства в воздухе. Эти самолеты эксплуатируются на Черноморском флоте с 2015 года.