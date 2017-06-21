Французские жандармы обнаружили на побережье курортной коммуны Мимизан на юго-западе страны более 1,5 т кокаина, которые вынесло на берег после крушения лодки наркоторговцев.

Семь граждан Греции, предположительно торговцы наркотиками, двигались на резиновых лодках вдоль атлантического побережья Франции, когда внезапно потерпели бедствие.

По данным Le Parisien, им на помощь пришли военнослужащие, которые позднее, после спасения утопающих, и обнаружили многочисленные свертки с кокаином.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали около 10 человек, причастных к перевозке наркотика. По предварительно оценке полиции, приблизительная стоимость изъятых веществ оценивается в €100 млн.