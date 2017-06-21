Российский футбольный союз обдумывает возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана, сообщил президент РФС Виталий Мутко.

«Мы рассматриваем такой вариант. Иран — очень сильная команда», — сказал Мутко.

Ранее иранское агентство «Фарс» написало, что встреча сборных двух государств может пройти 10 октября текущего года. В последний раз сборные России и Ирана по футболу встречались в феврале 2017 года в Абу-Даби. Тогда в товарищеском матче российские футболисты потерпели поражение со счетом 0:1.