Скульптурная композиция, изображающая идущих музыкантов The Beatles, появилась перед главным входом в Томский государственный университет. По замыслу автора, композиция должна создавать впечатление, что участники легендарного квартета собрались поступать в этот вуз.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, скульптура копирует известное фото, которое было использовано для оформления альбома Abbey Road. Оно было снято в 1969 году.

Сами фигуры изготовлены из оргстекла, они выполнены в натуральную величину и каждая весит около 50 кг. Их автор, томский скульптор Антон Гнедых, признался, что сложнее всего оказалось воплощать Джона Леннона, было много мелких деталей, прическа и борода.