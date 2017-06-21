Знаменитый режиссер Оливер Стоун в ходе пресс-конференции научного фестиваля Starmus в Норвегии прокомментировал эпизод своего фильма о президенте России, в котором Владимир Путин показывает видео о работе российской авиации в Сирии.

Как пишет RT, в ответ на просьбу корреспондента дать оценку сообщениям, что на видео якобы представлена работа ВВС США в Афганистане, Стоун заметил, что российскому лидеру незачем фальсифицировать информацию.

«Блогеры говорят то, блогеры говорят это... Зачем бы он стал фальсифицировать?» — поинтересовался режиссер.

По мнению Стоуна, РФ проводит огромную работу в Сирии по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запись авиаудара российских ВКС в Сирии, которую глава государства показал с экрана мобильного телефона Стоуну, подлинная. Некоторые пользователи соцсетей ранее писали, что на видео запечатлен авиаудар ВВС США по группе талибов в Афганистане.