Школьник из Тамбовской области вырастил салат без почвы
Ученик восьмого класса Виталий Рыжков из Котовска получил премию первой степени на Международном конкурсе исследовательских работ за создание гидропонной установки. Устройство позволяет выращивать овощи и растения без грунта.
Школьник разработал проект на тему «Выращивание растений без почвы: миф или реальность?». Мобильную гидропонную установку он создал под руководством учителя биологии в рамках этой идеи. Виталий использовал простые семена и удобрения без химии. В обычных условиях растение вбирает необходимые вещества из почвы, а в созданном устройстве — из питательного раствора, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Салат, который школьник вырастил в гидропонной установке, получился сочнее и крупнее выращенного на грядке. Как рассказал Виталий Рыжков, в созданной им машине можно вырастить всё что угодно, необходимо только делать поправку на размер.