Ученик восьмого класса Виталий Рыжков из Котовска получил премию первой степени на Международном конкурсе исследовательских работ за создание гидропонной установки. Устройство позволяет выращивать овощи и растения без грунта.

Школьник разработал проект на тему «Выращивание растений без почвы: миф или реальность?». Мобильную гидропонную установку он создал под руководством учителя биологии в рамках этой идеи. Виталий использовал простые семена и удобрения без химии. В обычных условиях растение вбирает необходимые вещества из почвы, а в созданном устройстве ­— из питательного раствора, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Салат, который школьник вырастил в гидропонной установке, получился сочнее и крупнее выращенного на грядке. Как рассказал Виталий Рыжков, в созданной им машине можно вырастить всё что угодно, необходимо только делать поправку на размер.