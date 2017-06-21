По итогам переговоров президента России Владимира Путина и его бразильского коллеги Мишела Темера, членами делегаций были подписаны четыре соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

В частности, между странами удалось заключить Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития РФ и министерством иностранных дел Бразилии в области экономического и инвестиционного сотрудничества и план проведения политических консультаций между МИД РФ и МИД Бразилии на 2018-2021 годы.

Кроме того, члены делегаций подписали меморандум о сотрудничестве в сфере таможенного дела и протокол о сотрудничестве и обмене информацией в рамках ЕврАзЭС.