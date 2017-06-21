Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что прихожан, которые посмотрели на закрытом показе фильм Алексея Учителя «Матильда», отстранили от святого причастия на шесть месяцев.

Как сообщает РБК, Наталья Поклонская сказала, что «фильм признается Церковью хулой на дух святой» и смотреть его сама не будет. По ее мнению, уважающие себя и свою веру люди тоже не посмотрят фильм Алексея Учителя.

В свою очередь, режиссер «Матильды» утверждает, что никаких закрытых показов данного фильма не было, а информация Поклонской является «полным враньем».

«Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов», — сказал Учитель.