Праздник выпускников «Алые паруса» обошелся в сумму около 34 млн рублей. Эти средства выделены из городской казны. Оформление улиц стоило 1,8 млн рублей, еще 17 млн — это организационные расходы, 16,2 ушло на телетрансляцию.

Все остальные траты взял на себя партнер мероприятия банк «Россия», передает ИА «Невские новости». Праздник под девизом «Будущее начинается сегодня!» состоится в ночь на 24 июня, на него приглашены более 30 тыс. петербургских выпускников.

Организаторы обещают удивить воздушным шоу, экзотическими инструментами, пиротехникой и новейшими технологиями. Для выпускников выступят группы «Мумий Тролль» и Serebro, Макс Барских и др. Кульминацией уже 13-го по счету праздника по традиции станет появление в пролете Троицкого моста символа мечты — бригантины под алыми парусами.