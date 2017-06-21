Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил о том, что в парке «Зарядье» завершилась посадка 700 деревьев и начались работы по обустройству и мощению прогулочных дорожек.

По данным RT, также в парке установят пешеходный навесной мост над Москвой-рекой, который сыграет роль смотровой площадки.

Отмечается, что официальное открытие парка «Зарядье», который расположился на месте здания бывшей гостиницы «Россия», состоится в День города, в первые выходные сентября. Столица отметит свой юбилей — 870 лет.