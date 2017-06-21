Роспотребнадзор по Псковской области признал соответствующими санитарным нормам воду и песок на пляжах Пскова и в Великих Луках. По словам представителя ведомства, заборы воды проводятся дважды в месяц. Контроль ведется в 36 мониторинговых точках, использующихся в рекреационных целях, передает Псковская лента новостей.

Между тем еще в начале июня воду на городском пляже в Пскове забраковали для купания. Несоответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям было обнаружено в трех пробах. Песок же проверку прошел.

В Псковской области два муниципальных пляжа. Один находится в Пскове, второй — в Великих Луках. Места для купания есть в 14 детских лагерях, пансионатах и загородных отелях. Там тоже проводится мониторинговый контроль.