Жертвами возобновившихся столкновений в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стали около 100 человек, сообщает агентство The Associated Press.

Бои идут в городе Бриа, несмотря на подписанное на прошлой неделе в Риме мирное соглашение. Мэр Морис Балекоузу сообщил о гибели около 100 человек, десятки пострадавших были доставлены в местную больницу.

Представители Красного Креста заявляют, что число жертв может значительно возрасти, поскольку они не могут эвакуировать пострадавших из-за высокой опасности.

«На данный момент никто не осмеливается выходить на улицу, поскольку столкновения могут возобновиться в любое время. Свидетели из разных районов говорят, что им пришлось преодолевать десятки тел, брошенных на улицах города», — рассказал представитель Красного Креста преподобный Гильдас Гбени.

В ЦАР на протяжении двух с половиной лет идут ожесточенные столкновения христианских и мусульманских группировок. Ситуация в стране усугубилась после свержения президента Фрасуа Бозизе и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии.