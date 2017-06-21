На сайте инспекции по государственной охране объектов культурного наследия разместили положительные результаты экспертизы по проекту объединенных зон охраны в Туле. Разработка плана вызвана действующим законодательством в области охраны культурных объектов, а также необходимостью определить ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности на территории исторической части города.

Всего на территории исторического ядра Тулы на государственной охране находятся 38 культурных объектов федерального значения, 46 объектов регионального значения и 5 утраченных объектов культурного наследия. Также экспертиза затронула Зареченский район города, на котором в данный момент расположены около 70 культурных объектов разного значения, сообщает ИА «Тульские новости».

Проект предполагает обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, а также связь с текущей хозяйственной деятельностью и развитие территорий, на которых они располагаются. В данный момент плана, который рассматривала экспертная комиссия, в открытом доступе нет.