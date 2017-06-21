Свыше 1 млн цветов высадили в Якутске в рамках празднования национального якутского праздника — Ысыах Туймаады.

Как сообщает ИА SakhaNews, растения высадили в рамках городской акции «Цветы добра», которая стартовала весной текущего года. В ней приняли участие общественные активисты, трудовые коллективы, школьники, студенты и простые горожане. Отмечается, что в течение года в Якутске планируется высадить порядка 1,3 тыс. цветущих растений.

Национальный праздник Ысыах Туймаады, называемый якутским Новым годом, жители Якутии отмечают в июне. Праздник символизирует приход лета и олицетворяет пробуждение природы. В довоенное время Ысыах проводился 22 июня — в день летнего солнцестояния. После 1941 года праздник стали отмечать в период между 10 и 28 июня, в зависимости от района Якутии, графика выходных дней и местных предпочтений. Несмотря на это, официальным днем праздника в этом году выпал на 21 июня. Этот день ежегодно по решению главы Якутии объявляется официальным выходным днем.