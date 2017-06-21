Власти Германии приняли решение об увеличении участия в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«До 10 полицейских и сотрудников таможни может войти в состав СММ», - сказал Зайберт. Как уточнил представитель кабмина, главной задачей этих людей станет неблюдение за ситуацией в Донбассе.

На данный момент в состав СМММ ОБСЕ входят 28 немецких наблюдателей. Ранее председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что число наблюдателей СММ на Украине возрастет с 700 до 1 тыс. человек.