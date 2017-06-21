Евгения Васильева, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны России, известная по скандальному делу «Оборонсервиса», стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) по адресу Молочный переулок, дом 6. Об этом сообщил в среду знакомый с ситуацией источник.

При этом Анатолий Сердюков, бывший министр обороны России, переизбран председателем этого товарищества в центре столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Избрать председателем собрания Сердюкова Анатолия Эдуардовича, избрать секретарем собрания Васильеву Евгению Николаевну, поручить выполнение функций счетной комиссии Сердюкову Анатолию Эдуардовичу», — говорится в протоколе заседания годового общего собрания членов ТСЖ.

Васильева проживает именно в этом доме. У бывшей чиновницы 13-комнатная квартира общей площадью 192 кв. м.

Решение об избрании Евгении Васильевой секретарем ТСЖ было принято на годовом общем собрании членов товарищества. Из копии протокола заседания, подписанного председателем собрания Сердюковым, следует, что за избрание экс-чиновницы проголосовали 100% присутствовавших на собрании.

Напомним, за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны Евгения Васильева была осуждена на пять лет.

Бывшая чиновница отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 года. Суд зачел время ее содержания под домашним арестом с ноября 2012 года, в связи с чем 25 августа того же года было вынесено решение об условно-досрочном освобождении Васильевой.

Расследование в отношении Васильевой продолжается. Пять объектов недвижимости, принадлежащих ей, были арестованы в рамках уголовного дела.