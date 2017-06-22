Госкорпорация «Ростех» собирается заняться производством проводных и беспроводных наушников. Недавно такое решение принял наблюдательный совет корпорации, рассказали «Известиям» в «Ростехе». Производством наушников займется тульский завод «Октава» - ранее он входил в холдинг «Росэлектроника» (дочерняя структура «Ростеха»), а теперь перешел в прямое подчинение корпорации. Согласно планам, к 2025 г. продажи наушников должны приносить корпорации более 800 млн руб. ежегодно.

Фактически, это будет первый отечественный бренд беспроводных наушников, никто из отечественных производителей этим направлением не занимается, заявил представитель «Ростеха». Уже разработаны макеты устройств, проводные и Bluetooth-наушники начнут выпускать в 2018 году, сообщили в компании.

Производство наушников для «Октавы» — новый сегмент бизнеса, большей частью своей выручки завод обязан продажам микрофонов и телефонной аппаратуры, в том числе для зарубежных рынков - США и Германии, передал «Известиям» через пресс-службу гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Сейчас «Октава» убыточна, по данным СПАРК, в прошлом году выручка сократилась на 30% до 203 млн рублей, а чистый убыток завода достиг 19 млн руб. Загрузка предприятия не превышает 15%, а сбытовая цепочка давно нарушена, объясняют убытки в «Ростехе». Именно за счет сегмента проводных и беспроводных наушников, а также роста производства и экспорта микрофонов корпорация планирует восстановить работоспособность завода.

По планам, к 2020 году выручка должна вырасти до 1 млрд руб., в к 2025 г. – до 1,7 млрд руб., примерно половину этих средств будут приносить продажи наушников, рассказал «Известиям» директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко. Бренд, под которым будут производиться наушники, и их стоимость компания пока не раскрывает.

Среди известных производителей беспроводных наушников нет фирм, имеющих локализованное в России производство, сообщил "Известиям" представитель «М.Видео». По данным компании, на российском рынке представлено около 450 брендов, 15-20% из них – беспроводные (то есть подключаются по Bluetooth). Самыми популярными (порядка 90% всех продаж) продолжают оставаться проводные, а Bluetooth-модели – пока нишевой продукт, в том числе, из-за более высокой цены, считает представитель «Связного». В мае беспроводные наушники, в среднем, стоили в три раза больше (6180 руб. против 2000 руб.), приводит собственные подсчеты представитель «Яндекс.Маркета». По оценкам «Яндекса», спрос на проводные модели среди пользователей «Маркета» пока что в 1,5 раза выше.

По оценкам ритейлеров, в прошлом году в России было продано порядка 10 млн наушников на общую сумму 15 млрд рублей. В будущем ситуация изменится и беспроводные наушники будут набирать популярность в России, предположил представитель «Связного»: за счет удешевления технологий цены будут падать, а ассортимент – расширяться. Впрочем, выполнит ли «Октава» свою задачу по выручке (800 млн руб. к 2025 году) — вопрос; наименее популярные бренды контролируют лишь по 1-2% совокупного оборота рынка, получая примерно по 200-300 млн руб. ежегодно, сообщили в «М.Видео».

Госкорпорация «Ростех» образована в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят порядка 700 организаций, из них 80 находятся под прямым управлением. Выручка «Ростеха» в 2016 году составила 1,26 трлн руб., чистая прибыль – 88 млрд руб.