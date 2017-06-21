Первый зампред комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил о том, что члены ОП РФ планируют осуществлять контроль за выборами в России с целью пресечь потенциальную угрозу повлиять на этот процесс извне.

«Много направлений, среди которых я отмечу общественный контроль за выборами, которым мы тоже будем заниматься», — приводит слова Григорьева «РИА Новости».

Представитель Общественной палаты также подчеркнул, что тематика выборов — очень серьезная, так как она в равной степени беспокоит и общественность, и велика вероятность стороннего влияния на этот демократический процесс волеизъявления народа.