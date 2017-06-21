В Петрозаводске 24 июня, в День города, состоится мероприятие, претендующее на неофициальный рекорд. Горожан призывают принять участие в самом массовом перетягивании каната.

Планируется превзойти предыдущее достижение, зафиксированное несколько месяцев назад на международном зимнем фестивале «Гиперборея-2017». Тогда мерились силой 200 жителей карельской столицы, отмечает ИА «Карелinform».

На этот раз организаторы обещают собрать на Онежской набережной не менее 400 человек. Люди будут тянуть 250-метровый канат. Для участие в соревновании нужно пройти предварительную регистрацию.