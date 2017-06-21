В Пскове в пятницу, 23 июня, устроят массовые проверки водителей и пешеходов. Первых будут проверять на предмет перевозки детей, вторых — на соблюдение правил дорожного движения. Мероприятия будет проводить спецрота ДПС ГИБДД оперативного реагирования областного УМВД.

Как уточняет Псковское агентство информации, проверки будут длиться в течение трех часов. Они начнутся в 9.30 на 282-м км шоссе, которое ведет из Санкт-Петербурга в Невель. Затем мероприятия продолжатся в самом Пскове на пересечении Ленинградского шоссе и ул. Карбышева.