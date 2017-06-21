Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что Россия не согласовывала никаких действий с Украиной по поводу строительства Керченского моста. Тем самым, по его мнению, нарушила требования Конвенции ООН по морскому праву, а также ряд других международных соглашений и документов.

Как сообщает ТАСС, Украина планирует обратиться в Международную морскую организацию (ИМО - International Maritime Organization) в связи со строительством Крымского моста.

"Несогласованные намерения РФ закрыть Керченский пролив во время установки арки может нанести значительный ущерб национальной безопасности Украины", - подчеркнула Лавренюк. По словам замминистра, дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив может привести к уменьшению судозаходов в порты Мариуполя и Бердянска, что является недопустимым фактором.

Напомним, Россия начала строительство Керченского моста в феврале 2016 года. Планируется, что мост вяжет Крым с материковой Россией.