Группа «Аэрофлот» в январе-мае 2017 года увеличила объемы пассажирских перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9% — до 18,3 млн человек.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика: головная авиакомпания увеличила показатель на 13,1%, до 12,3 млн человек. Пассажирооборот группы вырос на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, авиакомпании «Аэрофлот» — на 11,9%.

Предельный пассажирооборот группы увеличился на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот компании — на 9,6%.

Отмечается, что процент занятости пассажирских кресел по группе «Аэрофлот» увеличился на 2,0 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 79,4%, по компании показатель увеличился на 1,6 п.п., до 79,3%.

В группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора».