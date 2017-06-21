На территории локомотивного депо Брянск-2 сошла с рельсов вторая секция электровоза. Пострадавших нет. На место происшествия направлен восстановительный поезд. Причины произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел сегодня около половины одиннадцатого утра. Локомотив двигался с минимальной скоростью по пути, который предназначен исключительно для маневровых работ. Опрокидывания состава не произошло. Экологической угрозы нет, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

По словам работников железной дороги, подобные случаи уже происходили. Официальные причины аварии еще не названы, но, по предварительным данным, это может быть связано с состоянием путей. Сообщается, что ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов.