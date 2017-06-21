Правительство Севастополя рассчитывает полностью газифицировать город. Работы планируется начать уже в текущем году, сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Речь идет о полной газификации города. Работы по проектированию газификации мы планируем завершить к 1 июля 2018 года. При этом по ряду объектов, по которым есть проектно-сметная документация, работы будут проводиться уже в этом году», — приводит слова Овсянникова ИА SevastopolMedia.

Напомним, в июле 2015 года правительство Севастополя приняло госпрограмму газификации на 2015–2020 годы стоимостью более 2 млрд рублей. Предполагается, что финансирование программы будет осуществляться из двух источников: федерального и городского бюджетов. В рамках программы планируется построить более 210 км газораспределительных сетей.

В 2016 году магистральный газопровод Краснодарский край — Крым протяженностью 400 км соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок голубого топлива к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мВт.