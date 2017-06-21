Федеральное бюро партии «Яблоко» в ходе тайного голосования выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области, передает ТАСС.

За выдвижение главы Екатеринбурга высказались 9 из 10 членов бюро партии. По словам основателя партии Григория Явлинского, у Ройзмана есть шансы преодолеть «муниципальный фильтр» для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора. «На мой взгляд, у него достаточная личная популярность, чтобы он мог собрать нужное количество голосов [муниципальных депутатов], потому что это может сделать только человек лично популярный», — считает Явлинский.

Выдвижение кандидата должно было состояться еще 17 июня в рамках региональной конференции партии, однако из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.