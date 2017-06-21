Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов и избрать в отношении обвиняемого Малобродского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — приводит ТАСС решение судьи Татьяны Васюченко.

Ранее сообщалось, что следствие обратилось к суду с требованием заключить под стражу экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по которому бывший генеральный продюсер компании «Седьмая студия» Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении выделенных компании бюджетных средств, расследует Главное следственное управление СК РФ по Москве.