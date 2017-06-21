Правительству Румынии во главе с премьер-министром Сорином Гриндяну вынесен вотум недоверия. Соответствующее решение принял парламент страны, передает Reuters.

Для вынесения вотума недоверия требовалось 233 голоса. За отстранение правительства проголосовал 241 член парламента, семеро высказались против.

Кандидатура Гриндяну была предложена парламентским большинством, сформированным Социал-демократической партией (СПД) и Альянсом либералов и демократов (АЛД). Правительство было утверждено 30 декабря 2016 года.

На прошлой неделе СПД обвинила кабинет министров в срыве сроков выполнения правительственной программы. Парламентарии потребовали отставки Гриндяну.

Сам премьер-министр заявил, что покинет занимаемую должность лишь после того, как президент страны Клаус Йоханнис назначит нового главу правительства.