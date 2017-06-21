Тамбовский областной суд не изменил меру пресечения четырем фигурантам уголовного дела об организации подпольных казино в регионе. Среди них — депутат городской Думы Сергей Гришаев. Кроме того, по делу проходят адвокат и два экс-сотрудника правоохранительных органов. Они пробудут под арестом еще в течение двух месяцев.

Как напоминает ИА «Абирег», дело было возбуждено по статьям «Незаконная организация и проведение азартных игр» и «Коммерческий подкуп». Следствие утверждает, что депутат с подельниками оборудовали игорные залы в арендованных помещениях для проведения там азартных игр. А чтобы скрыть это, подкупили учредителя компании, которая занималась программно-технической экспертизой изъятого полицией оборудования. Якобы ему было передано 400 тыс. рублей в качестве взятки за то, чтобы найденное оборудование было признано неигровым.

Уточняется, что по этому дело было проведено более 40 обысков, в общей сложности изъято 250 комплектов игрового оборудования.