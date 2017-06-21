В Нидерландах полицейские задержали юношу по подозрению в пропаганде террористической деятельности. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на прокуратуру страны, правоохранительные органы расследуют склонность 18-летнего подростка к обучению других людей изготавливать взрывчатку.

Подозреваемый был задержан в городе Утрехт еще в прошлый четверг. Он также обвиняется в распространении пропаганды группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), передает «Интерфакс».

Молодой человек предстал перед судом Роттердама.