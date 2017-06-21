Королева Великобритании Елизавета II заявила о том, что британское правительство пересмотрит национальную стратегию по борьбе с терроризмом.

«В свете терактов в Манчестере и в Лондоне контртеррористическая стратегия моего правительства будет пересмотрена», — заявила она, подчеркнув, что данные меры будут призваны гарантировать достаточность полномочий служб безопасности, а сроки заключения для террористов — гарантирующими безопасность граждан Соединенного Королевства.

В своей тронной речи Елизавета II также рассказала о планах по созданию специальной комиссии по противодействию терроризму «с целью поддержания усилий правительства в искоренении экстремистской идеологии во всех проявлениях, как в обществе, так и в интернете».