Управление Роспотребнадзора по Пензенской области выявило в одной из торговых точек столицы региона опасный товар, предназначенный для детей. Речь идет об игрушках с токсичным веществом дибутилфталат. Это запрещенная бесцветная маслянистая жидкость, которая может влиять на центральную и периферическую нервную систему ребенка.

Специалисты обнаружили 100 штук товара «Лизун «BARREL SLIME». Как установили эксперты, у игрушки защитно-декоративное покрытие неустойчиво к действию пота, слюны и влаги.

Как информирует ИА «Пенза-Пресс», за торговлю опасным для здоровья товаром суд назначил бизнесмену штраф в размере 30 тыс. рублей.