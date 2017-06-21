СМИ: повторная экспертиза выявила алкоголь в крови сбитого насмерть мальчика
При повторной судебно-медицинской экспертизе в крови сбитого насмерть в Подмосковье мальчика обнаружена высокая доза алкоголя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компетентный источник.
По его словам, у экспертов нет никаких сомнений, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно погибшему.
«В них присутствует значительное количество алкоголя», — отметил собеседник агентства.
Результаты экспертизы исключают в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, признаки халатности.
Он добавил, что в эксгумации мальчика, на чем настаивают родители, нет никакой необходимости, однако окончательное решение еще не принято.
Экспертам предстоит выяснить, какой напиток и в каком количестве употреблял ребенок.
В апреле текущего года 31-летняя женщина во дворе жилого дома в городе Железнодорожном сбила насмерть шестилетнего мальчика. В крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя.
Гибель ребенка вызвала широкий общественный резонанс, а результаты экспертизы были поставлены под сомнения. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении проводивших экспертизу специалистов.