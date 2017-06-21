При повторной судебно-медицинской экспертизе в крови сбитого насмерть в Подмосковье мальчика обнаружена высокая доза алкоголя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компетентный источник.

По его словам, у экспертов нет никаких сомнений, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно погибшему.

«В них присутствует значительное количество алкоголя», — отметил собеседник агентства.

Результаты экспертизы исключают в действиях эксперта, проводившего первоначальную экспертизу, признаки халатности.

Он добавил, что в эксгумации мальчика, на чем настаивают родители, нет никакой необходимости, однако окончательное решение еще не принято.

Экспертам предстоит выяснить, какой напиток и в каком количестве употреблял ребенок.

В апреле текущего года 31-летняя женщина во дворе жилого дома в городе Железнодорожном сбила насмерть шестилетнего мальчика. В крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

Гибель ребенка вызвала широкий общественный резонанс, а результаты экспертизы были поставлены под сомнения. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении проводивших экспертизу специалистов.