В среду Мосгорсуд решил оставить под стражей до сентября подполковника МВД России Дмитрия Захарченко, который обвиняется в получении взятки в 7 млн рублей.

Судебная коллегия решила оставить правонарушителя в СИЗО, так как считает, что Захарченко может скрыться или иными способами помешать расследованию дела. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следствие планируется вести до осени с использованием ряда экспертиз. Дмитрий Захарченко пробудет под арестом до 8 сентября.

Напомним, что подполковника МВД РФ задержали осенью 2016 года.