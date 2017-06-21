Власти Тольятти подсчитывают ущерб, который нанес городу ураган. Обошлось без пострадавших, но сильный ветер валил деревья и срывал крыши с домов, которые падали на припаркованные возле домов машины. В одном из районов сорванная ветром кровля торгового центра обрушилась на 10 стоящих на парковке машин.

Как сообщает ресурс TLTGorod.ru, в Автозаводском районе города огромная ветка упала на место для отдыха. Она обрушилась на скамейку. По счастливой случайности никто не пострадал.

Жители Тольятти, делясь впечатлениями от разрушений в сети, уже назвали случившееся «апокалипсисом в миниатюре», а сам город сравнили со свалкой стройматериалов.

Ранее Приволжское УГМС предупреждало, что неблагоприятные погодные явления будут отмечаться в регионе до середины недели.