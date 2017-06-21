Актера сериала «Глухарь» Александра Гундарева ограбили на 140 тыс. рублей на юге Москвы. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня. По словам 34-летнего потерпевшего, неизвестный в неустановленном месте в столице похитил из его автомобиля Toyota полупрофессиональный фотоаппарат Sony, iPad и ноутбук Macbook Pro на общую сумму 140 тыс. рублей, после чего скрылся с его имуществом, сообщает РЕН ТВ. Факт кражи артист обнаружил уже у себя дома на Каспийской улице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следователи ведут розыск подозреваемого.

Как сообщает телеканал «360», Александр Гундарев является артистом Московского театра Луны, широкой аудитории известен по своим ролям в телесериалах «Маргоша», «Глухарь», «Мата Хари».