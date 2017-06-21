В Рязани представлен проект по оказанию помощи маломобильным жителям «Помощь Плюс». Для этих задач формируются волонтерские отряды из студентов-медиков. Это совместная работа городской поликлиники № 6, РязГМУ имени И. П. Павлова и Рязанского медицинского колледжа.

Инициатива является частью деятельности властей по развитию доступной медицины, отмечает РИА «7 новостей». Более 34% жителей региона — пенсионеры, им нужны медицинская помощь и забота.

На презентации проекта волонтеры потренировались на симуляционном оборудовании. Первые группы студентов уже начали посещать квартиры пенсионеров.