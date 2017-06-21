Новгородская область получит средства в размере 250 млн рублей на ремонт учреждений образования и здравоохранения из резервного фонда президента РФ. Об этом стало известно после визита в регион полпреда РФ в СЗФО Николая Цуканова.

Деньги будут распределены так, чтобы охватить максимальное количество социальных объектов. Часть средств выделят гимназии «Гармония», которую ждет капитальный ремонт начальной школы. Еще часть денег направят в детскую областную клиническую больницу, где в восстановлении нуждаются два отделения: третье детское и диагностическое, сообщает «Новгород.ру».

В учреждении необходимо также новое оборудование для комплектации операционного блока. Об этом рассказал врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Деньги на оборудование найдут в родном регионе и закупят к 2018 году.