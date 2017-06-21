Старший оперуполномоченный уголовного розыска Константин Петухов и сотрудник лесничества Евгений Косенко в ходе патрулирования в Иркутской области спасли четырех человек, оказавшихся в воде на реке Ангаре.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, накануне семья из четырех человек из Братска отдыхала на берегу водохранилища и решила порыбачить. Спустя некоторое время начался сильный шторм, и лодку вместе с людьми перевернуло. Туристы пробыли в воде 165 часа. Утопающие были замечены в 1,5 км от берега в районе Усть-Илимска.

Пострадавшие были вытащены из воды и доставлены на берег, после чего их передали медикам. В настоящее время здоровью членов семьи ничто не угрожает.