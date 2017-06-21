Североатлантический альянс ожидает от России предупреждений о предстоящих военных учениях в соответствии с венским документом. Как заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, особенно это касается в преддверии летнего сезона учений.

По словам Роуз Гетемюллер, это взаимодействие необходимо для возможности наблюдения за тем, как проходят учения. Как сообщает «Интерфакс», заместитель генерального секретаря отметила, что в НАТО заметили «нарастающее давление» с российской стороны в отношении границ альянса.

«Когда мы видим, что учения подготавливаются таким образом, что это может создать какие-то сюрпризы для нас, это вызывает опасения», — сказала Гетемюллер.