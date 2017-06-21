Франция не прекращает диалог с Российской Федерацией, заявил в среду официальный представитель французского внешнеполитического ведомства Александр Джорджини.

«Мы ведем постоянный диалог с Россией, и подтверждением этого стали встреча президентов двух стран в Версале 29 мая и состоявшийся во вторник визит в Москву главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана», — уточнил Джорджини.

Представитель МИД процитировал министра иностранных дел Франции, сказав, что страна «не ставит своей целью изоляцию России от остальной Европы и ее экономическое ослабление». «Мы стремимся к прагматичной совместной работе над проблемами, которые затрагивают нас также, как и Россию», — добавил он.

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что государство в рамках нормандского формата стремится к урегулированию ситуации на Украине. «Чем дольше будет продолжаться украинский кризис, тем больше отдаляется перспектива урегулирования, а вместе с ней перспектива нормализации отношений между Евросоюзом и Россией», — считает Джорджини.