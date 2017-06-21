Королева Великобритании Елизавета II во время своей тронной речи не затронула тему запланированного визита президента США Дональда Трампа.

В этом году на церемонии открытия новой сессии правительство Великобритании представило программу на два года вперед. Королева Елизавета II рассказала не только о политических приоритетах, но и о предстоящих государственных визитах. Она отметила прием короля и королевы Испании, но ни слова не сказала о визите президента США, который прибудет в Великобританию в ближайшее время. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Тереза Мэй встретилась с Дональдом Трампом и пригласила его посетить Соединенное Королевство, что вызвало волну протестов у британцев и парламентария.