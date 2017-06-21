Медвежонок, обнаруженный запертым в автомобиле в Москве, был перевезен в подмосковный питомник.

Об этом рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Медвежонка уже перевезли в питомник в Подмосковье, куда изначально и направлялся артист, перевозивший его», — рассказал собеседник агентства.

По данным агентства, у отвечавшего за перевозку животного артиста были при себе все необходимы документы.

Ранее сообщалось, что в столичных Черемушках обнаружили циркового медвежонка, который несколько дней провел в запертой машине.