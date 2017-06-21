Посол РФ в Швеции вызван в МИД королевства в связи с произошедшим в минувший понедельник инцидентом между самолетами двух стан в международном пространстве над Балтикой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Российский посол приглашен для объяснений по поводу инцидента, о котором сегодня сообщает Минобороны», — сообщил представитель МИДа Гуннар Вранг.

По информации минобороны Швеции, российский истребитель Су-27 во время полета в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету-разведчику.

В военном ведомстве Швеции считают, что «действия российского летчика были таковы, что их можно квалифицировать как «особенные», в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно».

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что полеты российских военных самолетов осуществляются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российская сторона готова провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности в связи с военной деятельностью у границ.