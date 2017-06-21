Суд Твери осудил преступника, который украл 55 шуб. Ущерб от его действий превысил 3,5 млн рублей.

Как установило следствие, кражи совершались с июля по декабрь 2016 года. Житель Брянской области похищал шубы в Брянске, Рязани и Твери. Причем он уже был судим за аналогичные преступления.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», в Твери шубы были похищены из магазина в центре города. Ночью вор проник в подвал магазина, просверлил отверстие в потолке, а потом через эту дыру с помощью длинной штанги с крючком стащил 20 изделий из натурального меха. Погрузив похищенное в машину, он уехал.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере». Преступника осудили на 5,5 лет колонии строгого режима.