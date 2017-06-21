Реконструкция здания Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова обойдется в 35,5 млн рублей, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, подрядчику предстоит провести ремонтные работы на четырех этажах здания. Кроме этого, материалы для проведения работ должны быть новыми и иметь сертификаты качества или паспорта соответствия. Завершить работы над проектом следует до 1 октября текущего года, сообщает ИА IrkutskMedia.

Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова — один из старейших драматических театров России, основанный в 1850 году. Первые спектакли театра были даны в Благородном собрании Иркутска.