Британский ученый Стивен Хокинг заявил о необходимости переселяться на другие планеты. Об этом пишет The Telegraph.

Такое заявление известный физик сделал на Международном фестивале науки и искусств Starmus-IV в Норвегии. По его словам, человечеству необходимо начать миграцию с Земли в течение ближайших 30 лет — за это время, согласно заявлению Хокинга, можно создать базу на Луне, а в течение 50 лет — на Марсе, сообщают «Дни.Ру». Ученый предложил для начала отправить туда образцы грибов, растений и животных, и только после этого — человека. По его словам, миграция позволит избежать переселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением. Кроме того, физик сравнивает освоение дальнего космоса с открытием Америки Христофором Колумбом.